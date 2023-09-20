Протест Польщі українському послу: реакція на висловлювання президента України в ООН

Посла України Василя Зварича було запрошено на зустріч до Міністерства закордонних справ Польщі у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського, зробленою на Генеральній Асамблеї ООН.
Інформацію про це надало польське Міністерство закордонних справ 20 вересня.
Заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Павло Яблонський зустрів посла та висловив рішучий протест з боку Польщі щодо заяв президента Зеленського.
У своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН Зеленський стверджував, що деякі країни ЄС побічно підтримують росію, симулюючи солідарність. Польща наполягає на тому, що ця теза є помилковою, особливо щодо Польщі, яка надавала підтримку Україні від початку конфлікту.
Польське Міністерство закордонних справ підкреслило, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилання скарг не є відповідними методами вирішення спорів між двома країнами. Яблонський також зазначив, що дії Польщі для захисту інтересів своїх фермерів відповідають національному та міжнародному праву, а також праву ЄС.
Заступник міністра також висловив занепокоєння щодо публічних заяв вищих представників української влади, які, на його думку, спрощують складні аспекти експорту української сільгосппродукції до сусідніх країн.
Польське Міністерство закордонних справ сподівається, що українська політика та комунікації відображатимуть реальний стан відносин між Польщею та Україною з огляду на історичну допомогу, надану Польщею українському населенню та державі, а також широкий спектр співробітництва між двома країнами.
Інформацію про це надало польське Міністерство закордонних справ 20 вересня.
Заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Павло Яблонський зустрів посла та висловив рішучий протест з боку Польщі щодо заяв президента Зеленського.
У своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН Зеленський стверджував, що деякі країни ЄС побічно підтримують росію, симулюючи солідарність. Польща наполягає на тому, що ця теза є помилковою, особливо щодо Польщі, яка надавала підтримку Україні від початку конфлікту.
Польське Міністерство закордонних справ підкреслило, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилання скарг не є відповідними методами вирішення спорів між двома країнами. Яблонський також зазначив, що дії Польщі для захисту інтересів своїх фермерів відповідають національному та міжнародному праву, а також праву ЄС.
Заступник міністра також висловив занепокоєння щодо публічних заяв вищих представників української влади, які, на його думку, спрощують складні аспекти експорту української сільгосппродукції до сусідніх країн.
Польське Міністерство закордонних справ сподівається, що українська політика та комунікації відображатимуть реальний стан відносин між Польщею та Україною з огляду на історичну допомогу, надану Польщею українському населенню та державі, а також широкий спектр співробітництва між двома країнами.
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