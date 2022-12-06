Пропагандисти готують росію до поразки - Буданов

У росії пропагандисти стали критикувати російський генералітет і почали обговорювати своє небажання програти війну. За словами Буданова, програш росії – це вже вирішене питання.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
За словами керівника ГУР, Україна згідно з його попередніми прогнозами, "рухається за графіком".
Буданов розповів, що в росії завжди були два ворогуючі табори: ті, хто має більш ліберальні погляди і ті, хто підтримує проросійську диктатуру.
Але зараз, за словами глави розвідки, у росії відбувається поділ не просто на лібералів і не лібералів, а окупанти починають ділитися за принципом, "яка група прийде до наступної влади".
Він також закликав не сподіватися на масовий внутрішній конфлікт із мітингами росіян у великих містах, бо "росія не така країна".
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