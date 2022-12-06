Пропагандисти готують росію до поразки - Буданов

"Україна вже перемогла. Це вже відчувають усі у світі і в нас це розуміють. Так, буде важко ще певний час, але глобально це нічого не змінить... Я думаю, що ви побачили, що за останні три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів різко змінилася. Спочатку вони почали обережно критикувати своє керівництво, потім - вищий генералітет і зараз вони вже дійшли до того, що про перемогу не йдеться, аби не програти, але всі розуміють, що це нереально. Програш уже в наявності. Ще раз кажу, будуть ще трохи певні важкі часи, але програш росії - це вже вирішене питання і вони самі про це чудово знають", - зазначив Буданов.