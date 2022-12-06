Пропагандисти готують росію до поразки - Буданов

16:25 06 грудня Київ, Україна

У росії пропагандисти стали критикувати російський генералітет і почали обговорювати своє небажання програти війну. За словами Буданова, програш росії – це вже вирішене питання.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
 
"Україна вже перемогла. Це вже відчувають усі у світі і в нас це розуміють. Так, буде важко ще певний час, але глобально це нічого не змінить... Я думаю, що ви побачили, що за останні три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів різко змінилася. Спочатку вони почали обережно критикувати своє керівництво, потім - вищий генералітет і зараз вони вже дійшли до того, що про перемогу не йдеться, аби не програти, але всі розуміють, що це нереально. Програш уже в наявності. Ще раз кажу, будуть ще трохи певні важкі часи, але програш росії - це вже вирішене питання і вони самі про це чудово знають", - зазначив Буданов.

За словами керівника ГУР, Україна згідно з його попередніми прогнозами, "рухається за графіком".

Буданов розповів, що в росії завжди були два ворогуючі табори: ті, хто має більш ліберальні погляди і ті, хто підтримує проросійську диктатуру.

Але зараз, за словами глави розвідки, у росії відбувається поділ не просто на лібералів і не лібералів, а окупанти починають ділитися за принципом, "яка група прийде до наступної влади".

Він також закликав не сподіватися на масовий внутрішній конфлікт із мітингами росіян у великих містах, бо "росія не така країна".