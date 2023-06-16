Пропаганда росії намагається знизити значущість українського контрнаступу - ISW

09:28 12 червня Київ, Україна

Російська пропаганда докладає зусиль, щоб зменшити перші результати контрнаступу Сил оборони на окупованих територіях.



Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).



Як зазначається у публікації, українські сили провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту 10 та 11 червня, досягнувши певних успіхів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили проводять наступальні операції у районі Бахмута, а російські джерела заявили про продовження українських наземних атак на північному та південному флангах міста.



Також геолокаційні кадри та російські джерела показали, що українські сили звільнили кілька населених пунктів у ході наземних атак на південь, південний захід та південний схід від Великої Новосілки у західній частині Донецької області. Водночас російські джерела повідомили, що українські сили продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, і що українські сили досягли успіхів у цьому районі.

"Українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донецької області та західній частині Запорізької області, що російські джерела підтвердили, але спробували зменшити", - зазначають аналітики ISW.

Окрім того, Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 300-1500 м на півдні України. Вона та інші українські та російські джерела повідомили, що в період з 10 по 11 червня українські сили досягли успіху на південь від Великої Новосілки, у тому числі звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожево та Новодарівку.



Однак деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у сірій зоні чи оспорюваних районах, або що українські сили діють у районах, які російські війська не повністю окупували до українських атак на півдні України.