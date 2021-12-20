Промисловці вимагають доопрацювати законопроєкт про екоінспекцію

19:48 01 квітень Київ, Україна

Проєкт закону № 3091 "Про державний екологічний контроль" занадто недосконалий в своєму сьогоднішньому вигляді, він містить масу лазівок, які можуть бути використані як інструмент тиску.

Про це йдеться в листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який підписали представники ВП "Укрметалургпром", "Федерації металургів України", Асоціації "Укрцемент", НПА "Укркокс", Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА", Союзу хіміків Україна і АПСП "Скло України".



Як сказано в листі, проєктом закону пропонується зменшити граничну частоту проведення планових перевірок. Максимальна частка планових заходів становитиме 1 раз в рік, крім того, передбачена можливість скорочення терміну (періоду) здійснення наступної планової перевірки. А оскільки в проєкті не зафіксовані тимчасові рамки такого скорочення, то наступна планова перевірка може відбутися і через 1 тиждень. Ця норма, на думку бізнесу, надає можливість упереджено скорочувати термін здійснення повторної планової перевірки контролюючим органом.

"Також проєкт передбачає потенційну можливість проведення позапланових перевірок у вихідні, неробочі, святкові дні та/або в нічний час - у разі, якщо підприємство здійснює господарську діяльність з порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку. Але ніякого порядку встановлення такого порушення в проєкті немає. Відповідно, інспектори органів екологічного контролю матимуть повноваження самостійно робити такі висновки, що може привести до зловживань у сфері перевірок", - вказують промисловці.

Подібні відхилення від уніфікованих вимог створюють дисбаланс інтересів держави, громадян і суб'єктів господарювання під час здійснення державного екологічного контролю. А положення проєкту наділяють Державну екологічну інспекцію занадто широкими повноваженнями щодо нагляду і контролю, що може стати інструментом тиску на суб'єктів, на яких поширюється екологічний контроль.



Крім того, проєкт пропонує надати право інспекторам накладати на підприємства штрафи без застосування судового порядку. Причому сума штрафу може становити від 30 тис. грн до 1,8 млн грн, і навіть до 5,4 млн грн (у разі систематичного вчинення правопорушення).



"Цікавий нюанс: максимальний розмір штрафу накладається в разі недопущення органу екологічного контролю до перевірки. У той самий час положення про недопуск виписані так, що підприємство зобов'язане пустити інспектора, навіть якщо він не пред'являє необхідні документи", - відзначають промисловці.



Державній екологічній інспекції проєкт надає повноваження значно ширші, ніж природоохоронний контроль. Так, інспектори можуть зупиняти, оглядати, а також тимчасово вилучати будь-які транспортні засоби (в тому числі судна, кораблі), які можуть, на їхню думку, бути причетні до порушення природоохоронного законодавства, що порушує міжнародні договори України.

"Такі положення будуть сприяти виникненню конфлікту інтересів між представниками місцевої влади і відповідними суб'єктами, які підлягають екологічному контролю. Таке залучення недоцільно через можливу упередженість і "політизованість" рішень щодо окремих підприємств", - резюмують промисловці і просять прем'єра не допустити прийняття проєкту №3091 і сприяти його доопрацюванню в контексті наданих зауважень.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) також закликала нардепів не голосувати за законопроєкт №3091, адже він потребує значного доопрацювання. На думку ЄБА, Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу в справі захисту навколишнього середовища. Поки ж єдина мета інспекції - це перевірка і санкціонування підприємств, що тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики.



У свою чергу президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроєкту про державний екологічний контроль №3091 і впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.