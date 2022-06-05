Проліт російських ракет над АЕС загрожує ядерною катастрофою - Енергоатом

Армія-агресор вже встигла виявити своє безграмотне та недбале ставлення до ядерної загрози при захопленні Чорнобильської та Енергодарської АЕС. Бездумні дії щодо атомної енергетики з боку орків продовжуються. Російська крилата ракета пролетіла над Южно-Українською АЕС на критично низькій висоті. Про це повідомила прес-служба НАЕК Енергоатом у неділю, 5 червня.

"Сьогодні росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу Калібр, пролетіла критично низько над Южно-Українською АЕС", – йдеться у повідомленні.

В Енергоатому вважають, що ця ракета могла бути випущена у бік Києва, де пізніше пролунали вибухи.

"В даний час росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС і загрожує всьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити до енергоблоку, може викликати ядерну катастрофу і витік радіації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні над Южно-Українською АЕС пролетіли три російські ракети.. Вони були випущені з території Білорусі у напрямі Миколаєва.