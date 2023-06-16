Прокурор МКС перебуває в розшуку МВС росії за ордер на арешт путіна

18:25 19 травня Київ, Україна

МВС росії оголосило в розшук Каріма Хана - прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт володимира путіна та російського дитячого омбудсмена, звинувачених у викраденні дітей з України.

Згідно зі звітами російських ЗМІ, ім'я Каріма Хана з'явилося в базі розшуку МВС росії.

При цьому не уточнюється, за якою статтею МВС росії "розшукує" прокурора МКС.