Прокурор МКС перебуває в розшуку МВС росії за ордер на арешт путіна

МВС росії оголосило в розшук Каріма Хана - прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт володимира путіна та російського дитячого омбудсмена, звинувачених у викраденні дітей з України.
Згідно зі звітами російських ЗМІ, ім'я Каріма Хана з'явилося в базі розшуку МВС росії.
При цьому не уточнюється, за якою статтею МВС росії "розшукує" прокурора МКС.
Згідно зі звітами російських ЗМІ, ім'я Каріма Хана з'явилося в базі розшуку МВС росії.
При цьому не уточнюється, за якою статтею МВС росії "розшукує" прокурора МКС.
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