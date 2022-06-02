Прокуратура встановила особи російських мародерів із Бучі

17:34 02 червня Київ, Україна

Встановлено особу 10 мародерів, службовців армії росії, які розграбували майно мешканців міста Буча.



Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у четвер, 2 червня.



"При процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни 10 військовослужбовцям росії, які розграбували майно цивільного населення Бучанської міської територіальної громади Київської області (ч.1 ст.438 КК України)", - йдеться в повідомленні.



За інформацією прокуратури, з 24 лютого по 31 березня нинішнього року військовослужбовці військової частини нацгвардії росії під час окупації Бучі займалися розграбуванням цінностей місцевого населення.



"Винятково для особистої наживи російські військові забирали приватне майно городян, яке ніяк не могло бути використане у військових цілях: від спідньої білизни та одягу до великої побутової техніки", – наголошується у повідомленні.



У прокуратурі зазначають, що після звільнення територій Київської області окупанти з білоруського міста Мозир пересилали награбоване в Україні майно поштовими відправленнями своїм родичам.



"Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук" – додали у наглядовому відомстві.