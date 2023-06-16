Прокуратура Литви розслідує незаконне вивезення українських дітей до білорусі

18:01 13 червня Київ, Україна

Прокуратура Литви розпочала розслідування випадків незаконного вивезення українських дітей на територію білорусі.

Генеральна прокурорка Ніда Грюнськене підтвердила цю інформацію, повідомляє пресслужба прокуратури Литви.

Згідно з наявною у прокуратури Литви інформацією, понад 2 тисячі українських дітей, переважно сиріт, було незаконно перевезено до таборів білорусі з тимчасово окупованих росією територій України після початку військових дій росії проти України.
 
"Ця дія, мабуть, здійснена за вказівкою чи за згодою білоруського режиму", - наголошують представники прокуратури Литви.
 
Кримінальний кодекс Литви передбачає серйозні покарання за підбурювання чи організацію депортації цивільних осіб з окупованої території з порушенням міжнародного права - від 5 до 15 років позбавлення волі.

Також за незаконне розділення дітей із батьками чи опікунами передбачено позбавлення волі до восьми років.

Прокуратура Литви ретельно розслідує ці випадки і має на меті встановити всі обставини та залучити винних осіб до справедливого покарання.