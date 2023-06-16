Прокуратура Литви розслідує незаконне вивезення українських дітей до білорусі

18:01 13 червня Київ, Україна





Генеральна прокурорка Ніда Грюнськене підтвердила цю інформацію, повідомляє пресслужба прокуратури Литви.



Згідно з наявною у прокуратури Литви інформацією, понад 2 тисячі українських дітей, переважно сиріт, було незаконно перевезено до таборів білорусі з тимчасово окупованих росією територій України після початку військових дій росії проти України. Прокуратура Литви розпочала розслідування випадків незаконного вивезення українських дітей на територію білорусі.Генеральна прокурорка Ніда Грюнськене підтвердила цю інформацію, повідомляє пресслужба прокуратури Литви.Згідно з наявною у прокуратури Литви інформацією, понад 2 тисячі українських дітей, переважно сиріт, було незаконно перевезено до таборів білорусі з тимчасово окупованих росією територій України після початку військових дій росії проти України.

"Ця дія, мабуть, здійснена за вказівкою чи за згодою білоруського режиму", - наголошують представники прокуратури Литви.

Кримінальний кодекс Литви передбачає серйозні покарання за підбурювання чи організацію депортації цивільних осіб з окупованої території з порушенням міжнародного права - від 5 до 15 років позбавлення волі.



Також за незаконне розділення дітей із батьками чи опікунами передбачено позбавлення волі до восьми років.



Прокуратура Литви ретельно розслідує ці випадки і має на меті встановити всі обставини та залучити винних осіб до справедливого покарання.