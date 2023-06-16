Прокуратура та поліція проводять обшуки у КМДА після скарг на закрите укриття

17:29 01 червня Київ, Україна

Київська міська прокуратура та поліція активно проводять обшуки в будинках Київської міської державної адміністрації, реагуючи на заяви мешканців про недоступність укриття під час нічної атаки, внаслідок якої троє людей загинули.



Прессекретарка прокуратури Надія Максимець підтвердила проведення слідчих дій та уточнила, що обшуки відбуваються у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.



Раніше правоохоронні органи вже провели обшуки у медичній установі, де під час тривоги та обстрілів було закрито бомбосховище, а також у будівлі Деснянської районної державної адміністрації.



Один із мешканців столиці Ярослав, який втратив свою дружину під час нічної атаки, розповів, що люди бігли в укриття, але було закрито.