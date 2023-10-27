Виробництво зброї та військової техніки – пріоритет номер один для України

18:28 24 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що виробництво зброї, техніки та снарядів, що нарощує Україна, — це пріоритет номер один. За його словами, не меншої уваги заслуговують енергетика, інфраструктура та агросектор.

Про це глава держави сказав під час виступу на шостому німецько-українському економічному форумі "Відновлення, розумне зростання та безпека", який відбувається у ФРН.

"Передусім, прошу звернути вашу увагу на оборонну сферу в Україні – наше виробництво зброї, техніки та снарядів, яке ми нарощуємо. Це наш виробничий пріоритет номер один, і деякі німецькі компанії вже розпочали предметну співпрацю з нами у цій сфері. Запрошую решту", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що не меншої уваги заслуговують українська енергетика, інфраструктура, агровиробництво та відновлення.

"Сфери, які зараз, під час війни, особливо потребують міжнародного співробітництва.І які після війни дадуть особливу віддачу кожній компанії, яка почне працювати з Україною та в Україні вже зараз, поки інші лише аналізують перспективи", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Німеччина є надійним партнером для України та наголосив, що спільна праця відкриває для двох країн можливості для покращення безпеки та розвитку.