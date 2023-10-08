Виробництво БПЛА в Україні за рік зросло у 100 разів – Шмигаль

08:00 08 жовтня Київ, Україна

Про необхідність дронів для фронту знає кожен українець. Дрони, як і снаряди, є видатковим озброєнням. Але, на відміну від снарядів, вони допомагають зберегти життя наших воїнів. Тому їх потрібно багато.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в Україні протягом року зросло в сто разів.

За його словами, у цей період понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий.. За рік виробництво дронів зросло у 100 разів. Розробкою безпілотників стали займатись понад 200 українських компаній", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зростання виробництва дронів обумовлено за рахунок максимального спрощення бюрократичних процедур.

"Спростили бюрократичні процедури щодо оборонних закупівель українських безпілотників. Шлях дрону від розробки до його закупівлі зараз є максимально коротким", - зазначив глава уряду.

Також він наголосив, що наступного року український ВПК матиме ще більше ресурсів, витрати на оборонні виробництва в Україні зростуть у сім разів, тобто до 55,8 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Армія дронів за місяць вразила 136 танків та 270 гармат росії.

Також повідомлялося, що турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проекти в Україні. Будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за півтора року.

Як відомо, в Україні вже три державні оборонні заводи розпочали виробництво FPV-дронів.