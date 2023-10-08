Виробництво БПЛА в Україні за рік зросло у 100 разів – Шмигаль

Про необхідність дронів для фронту знає кожен українець. Дрони, як і снаряди, є видатковим озброєнням. Але, на відміну від снарядів, вони допомагають зберегти життя наших воїнів. Тому їх потрібно багато.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в Україні протягом року зросло в сто разів.
За його словами, у цей період понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.
Він зазначив, що зростання виробництва дронів обумовлено за рахунок максимального спрощення бюрократичних процедур.
Також він наголосив, що наступного року український ВПК матиме ще більше ресурсів, витрати на оборонні виробництва в Україні зростуть у сім разів, тобто до 55,8 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що Армія дронів за місяць вразила 136 танків та 270 гармат росії.
Також повідомлялося, що турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проекти в Україні. Будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за півтора року.
Як відомо, в Україні вже три державні оборонні заводи розпочали виробництво FPV-дронів.
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