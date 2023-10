Виробники "Кинджалів" продовжують отримувати компоненти з ЄС

Підрядники російських підприємств, що випускають аеробалістичні ракети "Кинджал", досі уникають європейських санкцій, що дозволяє імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.

Крім того, сім'я директора "Конструкторського бюро машинобудування", що виробляє "Кинджали", поселилася в Європі, йдеться у розслідуванні The Insider.Видання зазначає, що під час війни "Ростех" наростив виробництво "Кинджалів". Один "Кинджал" коштує російському бюджету 10 млн доларів (приблизно 50 тисяч середніх російських пенсій).Ракети, розроблені на основі ракет "Іскандер", випускає російська корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") з Коломни, що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех". Очолює "КБМ" 64-річний Сергій Пітіков.Згідно з інформацією на сайті держзакупівель росії, НВК "КБМ" отримує камери тепла та холоду виробництва компанії "Espec" від московського ТОВ "Остек-Тест", і під час війни імпортує обладнання з Польщі. Відправником була компанія Intertrans Sp. z oo з Седльце.Зазначається, що багато поставок з Німеччини. Зокрема, токарні верстати постачало ТОВ "KEB-Рус" - партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів та розробник систем управління для технологічних процесів та обладнання на їхній основі. Під час війни KEB-Рус також імпортує з Німеччини кабелі.Постачальник свердл для рушниць та інших інструментів виробника Sandvik для КПК "КБМ" - ТОВ "Світ верстатника". Російський оборонний підрядник отримує продукцію Sandvik від IR-Logistik GmbH з Берліна. Наприклад, у січні цього року було здійснено постачання змінних робочих інструментів.Науково-дослідний інститут електронних приладів (НДІЕП), що також входить до Ростеха, є розробником "мізків" для "Кинджалів". Його підрядником є АТ "Радіант-ЕК", яке також постачало інтегральні мікросхеми та безпосередньо КПК "КБМ". "Радіант-ЕК" імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів (відправник - Advantek Gmbh).За даними розслідувачів, ще одна російська фірма, що має держконтракт з НДІЕП та НВК "КБМ", - ТОВ "Сонатек", яка пропонує "сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників". "Сонатек" має в своєму розпорядженні широке коло європейських торгових контрагентів - UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z oo (Польща), UAB „CUST LT“ (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Великобританія) та інші.The Insider також писав про американські мікросхеми від Texas Instruments, Analog Devices та Altera, які використовуються в "Кинджалах". З'ясувалося, що московське ТОВ ЕТС Електронікс, створене в 2021 році, ввозить мікросхеми цих виробників через китайську компанію ETC Electronics Limited.The Insider також з'ясував, що дочка та онуки голови КБМ живуть у Швеції. 2021 року Мая Пітікова купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд недалеко від Мальме приблизно за пів мільйона євро. Згідно зі шведськими реєстрами, сумарний річний дохід її та її партнера досить скромний — близько 80 тисяч євро на рік. Без допомоги рідних, кредиту чи накопичень за попередні роки дозволити собі таку нерухомість навряд чи можна. До того ж минулого року Пітікова придбала ще й автомобіль Tesla Model 3 Standard Range Plus вартістю, що дорівнює її річному доходу.У розмові з виданням Пітікова заявила, що "путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну", але від подальших коментарів відмовилася: "Я не готова брати участь у розмові, яка спочатку була спрямована проти мого батька".