Виробники "Кинджалів" продовжують отримувати компоненти з ЄС

15:34 26 жовтня Київ, Україна

Підрядники російських підприємств, що випускають аеробалістичні ракети "Кинджал", досі уникають європейських санкцій, що дозволяє імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.