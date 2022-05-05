Виробник Mondi продасть свої активи у росії

16:17 05 травня Київ, Україна

Великий виробник упаковки та паперу в Республіці Комі продасть свої підприємства та повністю піде з російського ринку.



Про це йдеться у заяві компанії.

"З моменту оголошення 10 березня, оцінивши всі варіанти, Рада директорів вирішила позбавитися російських активів групи. Процес продажу цих великих активів складний з операційної та структурної точки зору і здійснюється в постійно мінливому політичному та правовому середовищі. Таким чином, немає впевненості про терміни укладання угоди, а також про її структуру", - заявили у компанії.

Станом на 31 грудня 2021 року вартість російських активів становила 687 мільйонів євро, кажуть у Mondi.



Підприємство "Монді СЛПК" у Республіці Комі - найбільший актив групи в росії, на ньому працює 4,5 тис. осіб.