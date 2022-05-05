Виробник Mondi продасть свої активи у росії

Великий виробник упаковки та паперу в Республіці Комі продасть свої підприємства та повністю піде з російського ринку.
Про це йдеться у заяві компанії.
Станом на 31 грудня 2021 року вартість російських активів становила 687 мільйонів євро, кажуть у Mondi.
Підприємство "Монді СЛПК" у Республіці Комі - найбільший актив групи в росії, на ньому працює 4,5 тис. осіб.
Підприємство "Монді СЛПК" у Республіці Комі - найбільший актив групи в росії, на ньому працює 4,5 тис. осіб.
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