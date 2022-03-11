Виробник дронів DJI обмежив використання своєї технології Aeroscope для ЗСУ, але не для окупантів РФ

Згідно з останніми повідомленнями з України, китайський виробник дронів DJI Global обмежив можливості своєї технології Aeroscope для української армії, давши російським окупантам значну перевагу в повітряній розвідці.

Про це повідомив у Twitter архітектор програмного забезпечення Володимир Шиманський.



Він зазначив, що це може виявитися технічною проблемою. Але такий варіант малоймовірний, тому що є повідомлення про те, що DJI обмежить або припинить постачання своїх дронів до України. Тому Шиманський не рекомендував українським власникам DJI оновлювати будь-яке програмне забезпечення чи прошивку, але запропонував відключати геолокацію та реєструвати свої дрони лише за межами України.

«Росіяни використовують… цю технологію для відстеження позицій операторів безпілотників, щоб націлювати на їх артилерійський/ракетний вогонь. Іншими словами, росіяни використовують технологію DJI, щоб убивати операторів українських дронів. Згідно з останніми повідомленнями української армії, технологія Aeroscope фактично відключена для українських операторів. Тобто, поки росіяни мають технічні можливості відслідковувати операторів українських дронів DJI, українська армія не може робити те ж саме. Це, у свою чергу, означає, що найбільша китайська компанія з виробництва безпілотників таємно підтримує дії російської армії в Україні, надаючи росіянам доступ до всіх своїх технологічних можливостей та дистанційно відключаючи їх для українців», - пояснив він.

Пізніше Шиманський додав, що є повідомлення про те, що кілька систем Aeroscope все ще працюють в Україні, проте багато інших (зокрема атомні станції, що охороняють), недоступні.



DJI Aeroscope – це пропрієтарне обладнання, що дозволяє відслідковувати рух будь-якого дрону DJI у радіусі 10 кілометрів. Разом з додатковими антенами виробництва DJI діапазон може бути збільшено до 50 км. Крім того, технологія Aeroscope дозволяє побачити ТОЧНЕ становище оператора дрону, а також його особисті дані, які він використав під час реєстрації. Українські військові використовують різні моделі дронів DJI у своїй розвідувальній діяльності. Ця китайська компанія є найбільшим виробником дронів у світі.



Дрони DJI популярні серед українських військових. Нещодавно фінські волонтери передали нашій армії 140 дронів DJI Mavic Mini.

Відповідь одного з представників компанії DJI вказала, що це можуть бути проблеми з інтернет-покриттям, у той час, як на території всієї України мобільні оператори включили всеукраїнський роумінг і максимально виключили будь-яку можливість втрати інтернет-сигналу.