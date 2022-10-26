Виробник NASAMS передав два комплекси США. Їх направлять в Україну

10:20 26 жовтня Київ, Україна

Компанія Raytheon Technologies передала уряду Сполучених Штатів дві системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України, повідомив її виконавчий директор Грег Хейс в ефірі CNBC.
"Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Тепер їх розгорнуть в Україні. Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти і може збити все в небі, від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів", - сказав Хейс.
 
Що відомо
  • Після атак росії на критичну інфраструктуру України 10 жовтня США, Німеччина та Франція заявили про прискорення військової підтримки України. Сполучені Штати Америки прискорюють надсилання сучасних засобів протиповітряної оборони NASAMS до України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони від німецького уряду Iris-2 та комплекси NASAMS від США у жовтні.
  • Сполучені Штати Америки працюють над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору, яка охоплює системи різної дальності та висоти, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.