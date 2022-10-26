Виробник NASAMS передав два комплекси США. Їх направлять в Україну

"Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Тепер їх розгорнуть в Україні. Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти і може збити все в небі, від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів", - сказав Хейс.