Виробник NASAMS передав два комплекси США. Їх направлять в Україну

Компанія Raytheon Technologies передала уряду Сполучених Штатів дві системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України, повідомив її виконавчий директор Грег Хейс в ефірі CNBC.
Що відомо
- Після атак росії на критичну інфраструктуру України 10 жовтня США, Німеччина та Франція заявили про прискорення військової підтримки України. Сполучені Штати Америки прискорюють надсилання сучасних засобів протиповітряної оборони NASAMS до України.
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони від німецького уряду Iris-2 та комплекси NASAMS від США у жовтні.
- Сполучені Штати Америки працюють над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору, яка охоплює системи різної дальності та висоти, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
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