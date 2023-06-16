Прогрес на Бахмутському та Запорізькому напрямках: Маляр про успіхи ЗСУ

14:36 14 червня Київ, Україна





Інформацію про це поширила Ганна Сили оборони продовжують активний наступ, відзначається прогрес на Бахмутському та Запорізькому напрямках, незважаючи на перевагу російських озброєнь та авіації.Інформацію про це поширила Ганна Маляр , заступниця міністра оборони, через свій канал у Telegram.

"За останню добу ми зареєстрували прорив на Бахмутському напрямку, де на різних ділянках змогли просунутися на 200-500 метрів уперед. Також на Запорізькому напрямку наші сили просунулися на 300-350 метрів", - наголосила Маляр у своєму повідомленні.



За її інформацією, ворожі сили продовжують опір у районі села Макарівка на Бердянському напрямку, а також на околицях Новоданилівки та Новопокровська на Маріупольському напрямку.



Заступниця міністра оборони наголосила, що наші захисники домагаються прогресу у вкрай жорстоких бойових умовах, долаючи перевагу супротивника в авіації та артилерії.



Російські сили зазнали значних втрат як в особовому складі, так і в обладнанні та озброєнні. Наприклад, минулої доби окупанти втратили артилерійську батарею самохідних знарядь, 2 комплекси радіоелектронної боротьби, до 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс для розвідки та контролю стрільби, а також зенітно-ракетний комплекс.