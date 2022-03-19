Прогнози ООН щодо повоєнного відновлення України

09:50 16 березня Київ, Україна

Якщо війна в Україні затягнеться, то 90% населення можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю. За оцінкою Програми розвитку ООН (ПРООН), війна зведе нанівець два десятиліття економічних досягнень.

Про це повідомляє Reuters.



Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агенція працює з Київським урядом, щоб уникнути гіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на купівлю продуктів харчування, щоб вижити, та утримати їх від втечі, підтримуючи основні послуги.



«Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він продовжуватиметься, ми побачимо значне зростання рівня бідності», – сказав Штайнер агентству Reuters.



«Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки загалом. І це може зрештою призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику (бідності)», – сказав він у своїй доповіді.



Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на особу на день, додав він. За його словами, до того, як Росія почала своє вторгнення 24 лютого, приблизно 2% українців жили нижче за позначку в 5,50 долара.



"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.