Прогноз Волкера про термін війни в Україні збігся з прогнозом Арестовича

09:30 07 серпня Київ, Україна

Війна в Україні триватиме не лише до кінця 2022 року, але також навесні та влітку наступного року. Таким прогнозом поділився колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами у суботу, 6 серпня.

"Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду… Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап воєнних дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку", - сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що наступна зима буде важкою для всієї Європи через проблеми з енергоресурсами.

"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для росії також. Але ми надаватимемо не лише військову допомогу, а й фінансову, гуманітарну", - наголосив Волкер.

Раніше радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні точно завершиться протягом 2,5 років, а активні бойові дії ще раніше.