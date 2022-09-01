Прогноз Волкера про термін війни в Україні збігся з прогнозом Арестовича

Війна в Україні триватиме не лише до кінця 2022 року, але також навесні та влітку наступного року. Таким прогнозом поділився колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами у суботу, 6 серпня.
При цьому дипломат зазначив, що наступна зима буде важкою для всієї Європи через проблеми з енергоресурсами.
Раніше радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні точно завершиться протягом 2,5 років, а активні бойові дії ще раніше.
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