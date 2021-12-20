Проєкт закону "Про місцевий референдум" винесено на громадське обговорення

Законопроєкт "Про місцевий референдум", який визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через місцевий референдум, винесений на громадське обговорення.
Про це повідомляє офіційний портал Верховної Ради України.
Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються в електронному вигляді за адресою: [email protected]
Громадське обговорення триватиме до 11 квітня 2021 року.
Як нагадали в парламенті, на підставі розпорядження голови Верховної Ради від 13 січня 2020 року №2, з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії, створена Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя.
За результатами засідань групи, після детального обговорення і жвавих дискусій її учасники схвалили підготовлений представниками громадянського суспільства черговий законопроєкт в сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт закону про місцевий референдум.
Громадське обговорення триватиме до 11 квітня 2021 року.
Як нагадали в парламенті, на підставі розпорядження голови Верховної Ради від 13 січня 2020 року №2, з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії, створена Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя.
За результатами засідань групи, після детального обговорення і жвавих дискусій її учасники схвалили підготовлений представниками громадянського суспільства черговий законопроєкт в сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт закону про місцевий референдум.
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