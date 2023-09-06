Проєкт "Хочу жити": понад 24 тисячі російських військових здалися в полон

07:10 28 серпня Київ, Україна

Український проєкт "Хочу жити" допоміг понад 24 тисячам російських військових здатися в полон. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.



За словами Юсова, проєкт "Хочу жити" працює ефективно та користується великою популярністю серед російських військових.

"З моменту запуску проєкту нам надійшло понад 24 тисячі заявок від військовослужбовців росії, які хочуть здатися в полон. Це дуже хороший показник", - зазначив Юсов.

Проєкт "Хочу жити" було створено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони та Головного управління розвідки України. Він має допомогти російським військовим безпечно здатися в полон.