Просування росіян поблизу Бахмута не говорить про неминуче оточення міста - ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами.
Про це повідомили у ISW.
За повідомленням інституту, геолокаційні знімки вказують, що противник, ймовірно, захопив село Озаріанівка, що за 15 км на південний захід від Бахмута.
У той самий час аналітики ISW зазначили, що поки що у відкритих джерелах немає жодних доказів, що підтверджують заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня та сходу.
В інституті зазначили, що російські джерела в рамках тривалої інформаційної операції поширюють помилкові заяви про просування навколо Бахмута, а тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації.
Однак, запевнили в ISW, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні досягнення все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які служать українським військовим підрозділам основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують із Бахмутом через північний захід міста.
Аналітики інституту зазначили, що найближчі до Бахмута російські позиції у Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних та північних селах-сателітах.. Російські війська, щоб просунутися далі, мають перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття та укриття, а тому, швидше за все, вони не зможуть швидко виконати це завдання.
Таким чином, підсумували аналітики, просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 та 28 листопада навряд чи матиме ефект на оперативному рівні і не буде швидким.
Про це повідомили у ISW.
За повідомленням інституту, геолокаційні знімки вказують, що противник, ймовірно, захопив село Озаріанівка, що за 15 км на південний захід від Бахмута.
У той самий час аналітики ISW зазначили, що поки що у відкритих джерелах немає жодних доказів, що підтверджують заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня та сходу.
В інституті зазначили, що російські джерела в рамках тривалої інформаційної операції поширюють помилкові заяви про просування навколо Бахмута, а тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації.
Однак, запевнили в ISW, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні досягнення все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які служать українським військовим підрозділам основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують із Бахмутом через північний захід міста.
Аналітики інституту зазначили, що найближчі до Бахмута російські позиції у Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних та північних селах-сателітах.. Російські війська, щоб просунутися далі, мають перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття та укриття, а тому, швидше за все, вони не зможуть швидко виконати це завдання.
Таким чином, підсумували аналітики, просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 та 28 листопада навряд чи матиме ефект на оперативному рівні і не буде швидким.
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