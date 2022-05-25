Продовольчий шантаж Росії завдає шкоди слабким країнам - Глава ЄК

17:51 25 травня Киев, Украина

Глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн звинуватила Москву у стримуванні постачання продовольства для підвищення світових цін та торгівлі пшеницею в обмін на політичну підтримку.

Пише The Wall Street Journal.



За словами фон дер Ляйєн, росія, яка вже перетворила енергоносії на зброю, тепер робить те саме з продовольством, підриваючи здатність України експортувати продовольство. Вона порівняла дії Москви з



Глава Єврокомісії розповіла, що російські війська в Україні крадуть запаси зерна та сільськогосподарську техніку, навмисно нападають на зернові склади та зупиняють експорт українських продуктів харчування, блокуючи Чорне море.. Вона нагадала, що в українських портах заблоковано 20 млн. тонн пшениці. За словами фон дер Ляйєн, росія, яка вже перетворила енергоносії на зброю, тепер робить те саме з продовольством, підриваючи здатність України експортувати продовольство. Вона порівняла дії Москви з голодомором , масовим голодом українців у 1930-х роках, організованим радянськими лідерами.Глава Єврокомісії розповіла, що російські війська в Україні крадуть запаси зерна та сільськогосподарську техніку, навмисно нападають на зернові склади та зупиняють експорт українських продуктів харчування, блокуючи Чорне море.. Вона нагадала, що в українських портах заблоковано 20 млн. тонн пшениці.

«Наслідки цих ганебних дій видно всім. Світові ціни на пшеницю стрімко зростають», - підсумувала фон дер Ляйєн.

Слова голови Єврокомісії підтверджують супутникові знімки від Maxar Technologies від 19 та 21 травня. На них видно, як суховантажі «Матрос Позинич» та «Матрос Кішка» у Криму завантажуються зерном. При цьому Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від українських Херсонської та Запорізької областей, що розташовані на північ.. Українські чиновники та джерела CNN повідомили, що російські війська на зайнятих територіях спустошили кілька сховищ та вивезли зерно на південь.



Бідні та вразливі країни постраждають від цієї ситуації найбільше, зазначила глава Єврокомісії. Вона навела приклад Лівану, де ціни на хліб вже зросли на 70%.

«На додачу до всього росія тепер накопичує свій власний експорт продуктів харчування як форма шантажу» , - сказала вона.

Євросоюз працює над пошуком нових способів вивезення зерна з України, наприклад, шляхом доставки української продукції сушею до європейських портів. Про пошук нових способів експортувати зерно також розповів Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс. За його словами, голод, викликаний нестачею зерна та продовольства через вторгнення в Україну, може призвести до більшої кількості смертей, ніж сама війна.



МЗС Росії неодноразово заявляло, що готове розблокувати українські порти, як тільки західні країни знімуть санкції з Москви.