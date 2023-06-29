Триває наступальна операція Сил оборони на трьох напрямках

Триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямах, є успіхи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Водночас окупанти безуспішно продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
Що відбувається на півдні
На Запорізькому та Мелітопольському напрямках Сили оборони знищують окупантів.
Військо росії підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.
На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів.
Яка ситуація на сході
На Бахмутському напрямку українські війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.
- У напрямку Клещіївки Сили оборони просунулися на 1200 м.
- У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.
Боротьба проходить на флангах міста.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі