Триває наступальна операція Сил оборони на трьох напрямках

10:44 29 червня Київ, Україна

Триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямах, є успіхи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у тяжкому поєдинку. Успішні", - зазначила Маляр.

Водночас окупанти безуспішно продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.



Що відбувається на півдні

"На напрямку Рівнопіль - Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах і завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад”, – розповіла Маляр.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках Сили оборони знищують окупантів.



Військо росії підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.



На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів.



Яка ситуація на сході

На Бахмутському напрямку українські війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.

"Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після втрат", - зазначила Маляр.

У напрямку Клещіївки Сили оборони просунулися на 1200 м.

У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

Боротьба проходить на флангах міста.