Триває евакуація мігрантів із Білорусі літаками Іраку

11:02 28 листопад Київ, Україна

Після того, як Німеччина та інші країни Європи відмовилися приймати у себе мігрантів, направлених на них Білоруссю, постало питання: куди направити цих людей, які потрапили в політичну пастку? Найгуманнішим вирішенням проблем нелегальних мігрантів, які застрягли в холодному лісі на кордоні Білорусі, стало повернення людей на їхню батьківщину. Першим на допомогу своїм співвітчизникам відгукнувся Ірак.



Судячи з даних онлайн-табло мінського аеропорту, ще один борт авіакомпанії Iraqi Airways було відправлено в ніч проти 28 листопада до Ербіля. Двопалубний величезний літак Boeing 747-400 доставить до Іраку велику групу іракських нелегальних мігрантів.



Крім того, чергові рейси Iraqi Airways заплановані на 12:45 за мінським часом 29 листопада та на 13:45 – 30 листопада. Повернутися до Іраку зможуть багато постраждалих мігрантів. До цього на батьківщину з Білорусі вдалося вивезти 617 людей.