Продовження комендантської години у Херсоні: МВС бореться з наслідками підриву ГЕС

15:07 12 червня Київ, Україна





Цю інформацію надала пресслужба МВС. Міністерство внутрішніх справ вживатиме заходів щодо продовження комендантської години в Херсоні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС.Цю інформацію надала пресслужба МВС.

Глава МВС та керівник робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко заявив: "Ми ініціюємо продовження комендантської години в Херсоні, щоб оперативно подолати всі наслідки цього інциденту".



На засіданні штабу з ліквідації наслідків підриву ГЕС також було оголошено заступником міністра охорони здоров'я Ігорем Кузіним, що не було зареєстровано спалахів інфекційних захворювань.



Вода, що надходить із централізованої системи, відповідає встановленим нормам. Щодня проводиться аналіз понад 150 проб питної та річкової води.



Проте жителям постраждалих громад не рекомендується використовувати воду з колодязів, а також слід знезаражувати питну воду. Купання у водоймах суворо заборонено.



Зазначається, що рівень води швидко знижується: на поверхню виходять автомобільні дахи, дерева, металеві конструкції та сміття.



Для швидкого усунення цих наслідків до міста будуть направлені додаткові комунальні служби та спеціалізована техніка з інших регіонів.