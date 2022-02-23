Продовжена програма "теплих кредитів"

Міністерство енергетики запропонувало продовжити програму "теплих" кредитів, сьогодні Кабмін підтримав ініціативу, програма продовжена на рік.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Як зазначається, на наступний рік програма спрямована на надання кредитів для жителів індивідуальних будинків і передбачає фінансування на суму 150 млн грн.
Крім того, громадяни отримають можливість залучати "теплі кредити" на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для підзарядки електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії.
Крім того, громадяни отримають можливість залучати "теплі кредити" на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для підзарядки електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії.
Вона повідомила, що фінансування програми у 2021 році підтримали народні депутати з профільного комітету Верховної Ради.
Зазначено, що за 6 років роботи програми близько 850 тис. сімей стали учасниками "теплих кредитів", інвестували в енергоефективні заходи майже 9 млрд грн. При цьому отримано відшкодування з державного бюджету на суму 3,2 млрд грн. За оцінками експертів, впровадження енергозберігаючих заходів дозволяє економити 20-40% на комунальних платежах.
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