Продовжена програма "теплих кредитів"

19:53 30 вересень Київ, Україна

Міністерство енергетики запропонувало продовжити програму "теплих" кредитів, сьогодні Кабмін підтримав ініціативу, програма продовжена на рік.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Міненерго ініціювало продовження програми "теплих" кредитів і розширення заходів, для яких передбачена державна підтримка. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив розроблене Міністерством енергетики рішення про продовження у 2021 році програми "теплих" кредитів", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, на наступний рік програма спрямована на надання кредитів для жителів індивідуальних будинків і передбачає фінансування на суму 150 млн грн.



Крім того, громадяни отримають можливість залучати "теплі кредити" на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для підзарядки електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії.

"За 6 років своєї роботи "теплі кредити" довели свою ефективність. Держава допомагає сім'ям інвестувати в зазвичай недешеві заходи з енергоефективності, а населення активніше долучається до енергозбереження і в результаті зменшує витрати на комунальні послуги", - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона повідомила, що фінансування програми у 2021 році підтримали народні депутати з профільного комітету Верховної Ради.



Зазначено, що за 6 років роботи програми близько 850 тис. сімей стали учасниками "теплих кредитів", інвестували в енергоефективні заходи майже 9 млрд грн. При цьому отримано відшкодування з державного бюджету на суму 3,2 млрд грн. За оцінками експертів, впровадження енергозберігаючих заходів дозволяє економити 20-40% на комунальних платежах.