Продажі "Газпрому" впали до найнижчого рівня

14:27 02 травня Київ, Україна

Щоденні продажі "Газпрому" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня.

За останні три місяці, оскільки клієнти вдалися до дешевших поставок на спотовому ринку.

Про це пише Bloomberg.



"Газпром" постачав у квітні в середньому 387 млн кубометрів газу на день до країн за межами колишнього СРСР - це на 22% менше, ніж було у березні.



Крім того, за перші чотири місяці року "Газпром" експортував 50,1 млрд кубометрів - на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року.



Видання пише, що через теплу погоду скоротився попит на опалення в Європі, що допомогло стримати зростання цін і спонукало клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами і натомість купувати газ на біржі.



Як заявив аналітик ICIS Томас Роджерс, клієнтам "вигідно" використовувати гнучкість, яка надається довгостроковими угодами з російським газовим гігантом, та шукати альтернативні короткострокові поставки на спотовому ринку, де у квітні ціни були нижчими, ніж за довгостроковими угодами.