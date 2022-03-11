"Визнаю свій жахливий злочин": полонений російський пілот, який скинув бомби на Харків

18:55 11 березень Київ, Україна

Полонений російський льотчик, підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку Кріштоп Максим Сергійович закликав російських загарбників, які продовжують вбивати українців, припинити скоєння воєнних злочинів за наказом керівництва РФ.



Із таким закликом він виступив під час прес-конференції у Києві.



Криштопа затримали після того, як 6 березня над Харковом силами ППО збили винищувач СУ-34, яким він керував.



За словами окупанта, у січні поточного року командир полку полковник Лобода Олексій Геннадійович доніс інформацію про майбутню участь у війні в Україні, а бойове розпорядження про завдання ударів прийшло в частину 23 лютого в період з 18 до 23 години.

"Офіційно це (підготовка до вторгнення - ред.) проводилося як підготовка до участі у спільних білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість - 2022". Після його завершення, в якому ми не взяли участі, ми продовжували підготовку та тренування до бойових дій", – розповів росіянин.

Перший політ Кріштоп здійснив 24 лютого на південь від Балаклії: “Бомбометання виконував фугасними авіаційними бомбами загальною вагою.

тонни. Ціль була вражена”.

Другий політ окупант здійснив 3 березня: Бойова зарядка була аналогічною — 3 тонни фугасних бомб. Метою була колона бронетехніки супротивника у районі населеного пункту Ізюм. Аналогічно ціль була вражена”.



Третій політ, після якого росіянина і полонили, він здійснив 6 березня: На борту було 4 тонни фугасних авіаційних бомб. Після отримання наказу, дачі координат у процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що метою не є військові об'єкти супротивника, а житлові будинки та мирні люди. Але злочинний наказ я здійснив. Після бомбомету було збито засобами ППО України. Після приземлення був узятий у полон військовослужбовцями Національної гвардії України.



Полонений переконує, що усвідомлює і визнає страх злочинів, вчинених ним: «Усвідомлюю і визнаю неподобство злочинів, вчинених мною. Хочу вибачитись перед усім українським народом за те лихо, яке ми їм завдали. Обіцяю докласти всіх зусиль, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше і щоб притягнули до відповідальності всіх винних у геноциді українського народу”.



Бранець звернувся до інших російських загарбників із закликом негайно припинити виконувати злочинні накази військового керівництва Росії.



Негайно припиняйте бойові дії. Негайно припиняйте бомбити мирні міста. Вважаю, що цю війну ми вже програли”, –

сказав він.

Раніше інший бранець у Харкові російський офіцер розповів про накази свого керівництва вбивати цивільних у місті. Його свідчення стали одними з перших, що свідчать про плани Росії вести війну проти України цинічно та з порушеннями правил ведення війни. До цього бранці російські військові зазвичай розповідали, що не знали, що їх відправляють в Україну.

"...(завдання було. - Ред.) захопити місто Харків, окупувати всі основні дороги та перекрити виходи цивільним та зайняти місто”, - розповів окупант.

Військове керівництво, за його словами, стверджувало, що військові їдуть як миротворці: "Звільнити Україну від нацистів".



Ще раніше, 5 березня на Чернігівщині після збиття літака, який, за попередніми даними, скидав 500-кілограмові бомби на Чернігів, захопили в полон пілота. У нього було знайдено карти та плани бомбардувань. Незабаром після цього президент Володимир Зеленський виступив із промовою, в якій сказав:

“Ми почули їх (полонених. - Ред.) Свідчення. Ми побачили документи. Карти. Плани. Чи не вчорашній день. Це не імпровізація. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Попередньо з порушенням правил війни. Тому Харків. Тож Чернігів. Тож Суми. Тому Маріуполь. І багато інших українських міст-герої побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано.