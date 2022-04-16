Визнати Росію спонсором тероризму, – закликав США Зеленський

Своєрідною «чорною міткою» може стати для РФ визнання її державою-спонсором тероризму. Такі держави приречені на загибель через великі санкційні заходи з боку всіх країн світу.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це у п'ятницю, 15 квітня, пише Washington Post з посиланням на слова неназваного високопосадовця.

За інформацією видання, звернення українського президента надійшло під час нещодавньої телефонної розмови з американським колегою.

"Зеленський офіційно висловив прохання, щоб влада США законодавчо визнала Росію державою-спонсором тероризму.. Таке рішення автоматично посилить санкційний та економічний тиск на Кремль", - пише видання.

При цьому Байден не гарантував і не обіцяв вжити такого кроку, але запевнив, що він розглядає різні шляхи посилення тиску на Росію.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включаючи:

накладання економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес із Росією,

заморожування активів Москви в Штатах, включаючи нерухомість,

заборона різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

Автори статті наголошують, що американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть за часів Холодної війни.