Визнання Мінськом Криму російським буде точкою неповернення - Кулеба

16:00 01 грудень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив Білорусь про незворотність наслідків двосторонніх відносин у разі офіційного визнання Криму російським.

Про це Кулеба заявив журналістам у Ризі, де у середу, 1 грудня, відбуваються зустрічі глав МЗС країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю російським буде точкою неповернення в наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо відповідним чином, тому що для нас Крим - це не поле для компромісів", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози, тож серйозні ресурси спрямовані на північний кордон України.

"По суті, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни", – наголосив міністр.

Напередодні правитель Білорусі Олександр Лукашенко назвав Крим де-факто та де-юре російським та повідомив про намір відвідати анексований півострів. За словами білоруського правителя, його приїзд до Криму "означатиме визнання півострова частиною Росії".

"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми оцінюватимемо його дії. Якщо Білорусь справді визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо. за повною програмою. Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", – заявив Кулеба.

Раніше білоруський правитель неодноразово заявляв, що поки що неможливо повернути Крим під український контроль, пропонував налагодити авіасполучення між Мінськом і Сімферополем, а також говорив про наміри відвідати півострів разом із президентом РФ Володимиром Путіним.



Нагадаємо, що Росія анексувала український Крим наприкінці лютого – на початку березня 2014 року. Бійці російських спецпідрозділів у формі без розпізнавальних знаків блокували будівлі Ради Міністрів та Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а потім узяли під контроль усю територію півострова. 16 березня 2014 року у Криму відбувся ініційований Москвою так званий "референдум про статус Криму", після якого український регіон анексувала Росія.



У грудні 2016 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, згідно з якою РФ – держава-окупант, а півострів – "тимчасово окупована" територія.