Ознак незареєстрованої активності на ядерних об'єктах України немає - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) заявило, що за результатами перевірки не знайшло жодних вказівок на незареєстровану ядерну активність на об'єктах в Україні.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
За останні кілька днів інспектори МАГАТЕ змогли провести всі заплановані заходи, отримавши безперешкодний доступ до ядерних об'єктів.
На підставі оцінки наявних результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях, де проводилася перевірка.
Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу у лабораторіях МАГАТЕ. Відбір проб дозволяє отримати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами.
Генеральний директор Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, як і раніше, готове продовжувати роботу з перевірки в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і тим самим запобігти будь-якому неправомірному використанню таких матеріалів.
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