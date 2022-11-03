Ознак незареєстрованої активності на ядерних об'єктах України немає - МАГАТЕ

16:52 03 листопада Київ, Україна

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) заявило, що за результатами перевірки не знайшло жодних вказівок на незареєстровану ядерну активність на об'єктах в Україні.



Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Інспектори МАГАТЕ завершили польові перевірки у трьох місцях в Україні на запит українського уряду і не виявили ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів", - йдеться у повідомленні.

За останні кілька днів інспектори МАГАТЕ змогли провести всі заплановані заходи, отримавши безперешкодний доступ до ядерних об'єктів.

"На запит уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їхньої незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях. Протягом кількох днів вони прибули туди та провели свою діяльність із забезпечення безпеки у складних умовах під час нинішнього конфлікту в Україні", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

На підставі оцінки наявних результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях, де проводилася перевірка.



Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу у лабораторіях МАГАТЕ. Відбір проб дозволяє отримати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами.



Генеральний директор Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, як і раніше, готове продовжувати роботу з перевірки в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і тим самим запобігти будь-якому неправомірному використанню таких матеріалів.