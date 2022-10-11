Ознак формування наступальних угруповань у білорусі та пересування військ немає — Генштаб

Ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ станом на 06:00 11 жовтня не спостерігається. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 жовтня.
За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати підтримку російській федерації у війні проти України, надаючи росії можливості використовувати повітряний простір і аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.
Напередодні президент росії володимир путін і глава білорусі олександр лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ на західних кордонах.
За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати підтримку російській федерації у війні проти України, надаючи росії можливості використовувати повітряний простір і аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.
Напередодні президент росії володимир путін і глава білорусі олександр лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ на західних кордонах.
Лукашенко заявив, що основою цього військового угруповання стануть білоруські сили. Він зазначив, що зараз росія не може виділити велику кількість військових через війну проти України, проте, незважаючи на це, росія надішле певну кількість військовослужбовців.
Якщо глава білорусі олександр лукашенко ухвалить рішення про безпосередню участь білоруських військових у війні росії проти України, це буде його останнє рішення, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.
З його слів, лукашенко - заручник ситуації.
Якщо глава білорусі олександр лукашенко ухвалить рішення про безпосередню участь білоруських військових у війні росії проти України, це буде його останнє рішення, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.
З його слів, лукашенко - заручник ситуації.
Данилов наголосив, що заявами про участь білорусі у війні росія хоче залякати українців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі