Ознак формування наступальних угруповань у білорусі та пересування військ немає — Генштаб

09:00 11 жовтня Київ, Україна

Ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ станом на 06:00 11 жовтня не спостерігається. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію.





За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати підтримку російській федерації у війні проти України, надаючи росії можливості використовувати повітряний простір і аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.



Напередодні Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 жовтня.За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати підтримку російській федерації у війні проти України, надаючи росії можливості використовувати повітряний простір і аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.Напередодні президент росії володимир путін і глава білорусі олександр лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ на західних кордонах.

Лукашенко заявив, що основою цього військового угруповання стануть білоруські сили. Він зазначив, що зараз росія не може виділити велику кількість військових через війну проти України, проте, незважаючи на це, росія надішле певну кількість військовослужбовців.



Якщо глава білорусі олександр лукашенко ухвалить рішення про безпосередню участь білоруських військових у війні росії проти України, це буде його останнє рішення, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.



З його слів, лукашенко - заручник ситуації.

"Якщо лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими у цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він має прийняти у своєму житті як людина, яка і так сьогодні не вважається президентом, майже для всіх цивілізованих країн". Навіть не майже, а для всіх цивілізованих країн", – сказав секретар РНБО.

Данилов наголосив, що заявами про участь білорусі у війні росія хоче залякати українців.