Домагання Кремля на історичну правду

20:46 06 серпня Київ, Україна

12 липня президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю «Про історичну єдність росіян і українців», з версією українською мовою.

Кремлівські ЗМІ розкрутили цей документ як великий аналітичний трактат, написаний безпосередньо самим Путіним.



Оскільки нав'язувані главою Кремля тези, побудовані шляхом підміни понять і «переписування» історичних фактів, не відповідають дійсності, для їхнього підкріплення і обґрунтування був задіяний потужний «експертний» пул. Зокрема, директор Інституту російської історії РАН Юрій Петров, сильно перебільшуючи історичну обґрунтованість «статті Путіна», в окремому інтерв'ю спробував довести достовірність викладених фактів, напевно, заради збереження своєї посади.



Що стосується безпосередньо статті, необхідно відзначити, що імперські замашки Росії нікуди не поділися. Для Путіна і більшості росіян Україна - це штучно створена держава як продукт більшовицької ідеології.

Називаючи «створення України коштом історичної Росії», президент РФ підкреслив, що російська сторона ніколи не допустить, щоб проти неї використовували «наші історичні території і близьких нам людей, які живуть там». На додаток до цього, Путін заявив, що без Росії і її газу, Україна давно б втратила свою незалежність, і тільки з вищого дозволу Російської Федерації існує таке «утворення» на карті світу, як Україна.

Все в кращих традиціях Путіна і його пропагандистської машини.



Крім того, Путін звинуватив Захід у проєкті «анти-Росія», згідно з яким жителів України налаштовують на ворожу хвилю до росіян, забуваючи при цьому, що з 2014 року Росія окупувала Кримський півострів і частину Донецької і Луганської областей. Для Путіна «правильні» патріоти України - це ті, хто підтримує Росію, а діалог з Україною може бути лише в тому випадку, коли Київ буде «відстоювати свої національні інтереси», помінявши кардинально геополітичний вектор у бік Кремля.



Ще однією тезою Путіна, яка відбілює присутність Росії на нашій території, є непотрібність Донбасу українській владі. За його словами, Україна влаштовує криваві провокації на Донбасі і не дотримується Мінських угод, а жителі Донбасу не приймуть нав'язані їм силою і загрозою порядки.

Знову-таки Путін не бере до уваги той факт, що на території Донецької та Луганської областей люди давно вже зрозуміли, що таке принесений Росією «мир», їм і поготів не потрібно такого, як в так званих «ДНР» і «ЛНР».



Неодноразово вже Росія намагалася переписати історію, приписуючи територію України до своєї, видаючи за своїх політичних та історичних діячів. А протягом останніх семи років взагалі вирішила експансивною політикою і силою повернути в свою орбіту впливу Україну, весь час як мантру повторюючи меседж про «єдиний братський народ».



Подібними діями російська влада все далі відштовхує від себе українців, які вже чітко ідентифікують свою самобутність і незалежність від так званого «старшого брата», підкреслюючи, що «ми інші, ми точно не один народ»!