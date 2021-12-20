Притула висунув свою кандидатуру на пост мера Києва

16:22 11 серпень Київ, Україна

Шоумен, успішний телеведучий Сергій Притула на з'їзді партії "Голос" оголосив про свої наміри балотуватися в мери Києва.

"Київ - це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки в моєму домі. Я балотуюся на посаду міського голови Києва. Я хочу бачити кращий Київ ", - сказав Притула.

Він також додав, що йде на вибори з "командою справжніх професіоналів".