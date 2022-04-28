Присутність Росії на Кримській платформі обов'язкова, - Джапарова

Росія, як країна-окупант, просто зобов'язана брати участь в переговорах на Кримській платформі.



Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Однозначно, будемо запрошувати. Ми це вже оголосили. Ми шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один, яка повинна брати участь в подібних форматах, тому що це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема, щодо захищеного населення, а це 2,5 млн громадян України", - зазначила Джапарова.