Присутність Китаю на мирному саміті в Саудівській Аравії була важливою - Кулеба
12:53 10 серпня Київ, Україна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
назвав важливою присутність Китаю на мирному саміті щодо України в Джидді.
Про це голова дипломатії повідомив у інтерв'ю Corriere della Sera.
"Було важливо, щоб Китай був на саміті, позитивне політичне посилання: був присутній на багатосторонній зустрічі, на якій обговорювався український мирний план. Навіть якщо зараз ми не очікуємо на різкі зміни з боку Китаю", - зазначив Кулеба.
Як уточнив міністр, Київ розуміє особливості відносин москви та Пекіна.
"Це вимагає дуже педантичної дипломатії, щоб гарантувати, що Китай залишиться на боці українського миру та територіальної цілісності", - наголосив голова дипломатії.
Кулеба також додав, що Україна не бачила постачання зброї КНР до росії.
"Ми знаємо, що деякі китайські промислові підприємства експортують компоненти, які використовуються російською військовою промисловістю, але це не великий потік. Ми ділимося цією інформацією з урядом Китаю, сподіваючись, що він зможе вжити заходів", - підсумував міністр.
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