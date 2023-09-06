Присутність Китаю на мирному саміті в Саудівській Аравії була важливою - Кулеба

"Було важливо, щоб Китай був на саміті, позитивне політичне посилання: був присутній на багатосторонній зустрічі, на якій обговорювався український мирний план. Навіть якщо зараз ми не очікуємо на різкі зміни з боку Китаю", - зазначив Кулеба.