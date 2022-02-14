









Пристайко спростував публікації у ЗМІ щодо можливості Києва відмовитися від курсу на вступ до НАТО 18:06 14 лютий Київ, Україна І це я весь час пояснюю британцям, що ця війна почалася не кілька місяців тому. Ця війна триває понад 7 років. Ті компроміси, які записані в Мінських домовленостях, вони болючі та несправедливі, але це те, що наш попередній уряд підписав», - сказав посол.

Вадим Пристайко також сказав, що пояснює іноземцям і, зокрема, британцям, що Україна, опинившись під російською загрозою, бачить членство в оборонних союзах як можливість підвищити свою безпеку.



В інтерв'ю британському радіо, відповідаючи на уточнююче питання, чи готова Україна проголосити відмову від прагнень членства в В інтерв'ю британському радіо, відповідаючи на уточнююче питання, чи готова Україна проголосити відмову від прагнень членства в НАТО до середи цього тижня, щоб уникнути можливого російського наступу, він наголосив:

« Ні, я не вважаю, що ми це робитимемо. Ви запитали, чи цю можливість розглядаємо. Я не вірю, що ми це робитимемо. Не тому, що ми дурні й уперті. У цьому різниця. Ми не знаємо, що нам треба було б приносити в жертву наступного дня – у четвер, коли він (Путін) прийде знову», - сказав Пристайко.

Посол наголосив, що Росія почала наступ на Україну у 2014 році і Москва називає своїми захоплені українські території, незважаючи на попередні обіцянки Кремля поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

«Навіть якщо розглянути суто теоретично, що Україна змінює свій зовнішньополітичний курс, я ще раз говорю: питання розглянути не означає зробити. Нам пропонують – ми говоримо, ми слухаємо та відповідаємо. Наша відповідь полягає в тому, що на превеликий жаль ми не можемо довіряти жодним запевненням Росії», - сказав посол.

Вадим Пристайко вкотре поставив під сумнів твердження Росії, що їй нібито загрожує Україна чи НАТО і зазначив, що приєднання інших східноєвропейських країн до альянсу раніше «не змінило ситуацію з безпекою Росії».



Український дипломат розповів, що зараз він намагається особливо активно працювати з міжнародними засобами інформації, даючи кілька інтерв'ю щодня на додачу до активного спілкування з офіційними представниками.



На тлі міжнародного занепокоєння російські офіційні представники постійно кажуть, що не планують нападати на Україну, але також говорять про готовність до дій у відповідь на те, що вони називають українськими провокаціями і президент Путін проголошує, що захищає росіян і російськомовне населення.



Посол Пристайко в інтерв'ю британським ЗМІ висловив стурбованість тим, що сам факт стягування російських військ в Україну та зловісні натяки з Москви вже призвели до економічних проблем та фінансових втрат.

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