Пристайко спростував публікації у ЗМІ щодо можливості Києва відмовитися від курсу на вступ до НАТО

18:06 14 лютий Київ, Україна

І це я весь час пояснюю британцям, що ця війна почалася не кілька місяців тому. Ця війна триває понад 7 років. Ті компроміси, які записані в Мінських домовленостях, вони болючі та несправедливі, але це те, що наш попередній уряд підписав», - сказав посол.