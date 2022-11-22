Посіпаки рашистів тікають із тимчасово окупованих територій до Криму

З тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей поплічники окупантів біжать до Криму. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Так, близько 500 колаборантів та членів їхніх сімей втекли до Криму, де, за інформацією Центру національного спротиву, союзники ворога розселені у двох пансіонатах Севастополя.
Так, близько 500 колаборантів та членів їхніх сімей втекли до Криму, де, за інформацією Центру національного спротиву, союзники ворога розселені у двох пансіонатах Севастополя.
Він додав, що у Криму зрадники намагаються втекти від кримінальної відповідальності.
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