Посіпаки рашистів тікають із тимчасово окупованих територій до Криму

16:49 22 листопада Київ, Україна

З тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей поплічники окупантів біжать до Криму. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.



Так, близько 500 колаборантів та членів їхніх сімей втекли до Криму, де, за інформацією Центру національного спротиву, союзники ворога розселені у двох пансіонатах Севастополя.

"Поплічники рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-якої можливості уникнути відповідальності", - написав Федоров.



Він додав, що у Криму зрадники намагаються втекти від кримінальної відповідальності.