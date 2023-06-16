Настав час, щоб Україна почала повертати своє, - Залужний

10:43 27 травня Київ, Україна

Сьогодні вранці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у Telegram відеоролик із молитвою за визволення України "Благословіть наш рішучий наступ!". Це відео Залужний прокоментував словами "Настав час, щоб Україна почала повертати своє".

Як йдеться у повідомленні Генштабу, у рамках кампанії з інформаційної підтримки ЗСУ вийшов видовищний відеоролик, присвячений звільненню України від російських загарбників.

На створення відео авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому.

"Але текст тут зовсім інший. Це молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів та підняти Прапор Перемоги", – йдеться у повідомленні.

Генштаб також опублікував текст молитви:

"Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!

Приєднуйся до тих, хто підніме прапор нашої перемоги!

Ставай до лав Збройних сил України!".

Ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та художники.

Нагадаємо, з початку війни ЗСУ знищили понад 206 тисяч російських загарбників. Лише за день 26 травня було ліквідовано майже 500 тих, хто прийшов на землю України.