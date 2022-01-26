Пріоритети співробітництва України та Ізраїлю

14:28 10 вересень Київ, Україна

В інтерв'ю ізраїльському виданню The Jerusalem Post Володимир Зеленський розповів про сформовані відносини між Україною та Ізраїлем і назвав три пріоритети їхнього розвитку.

"По-перше, я хотів би відновити нормальне рейсове сполучення та подорожі між нашими двома країнами, як тільки ситуація з COVID-19 дозволить нам це зробити. Я знаю, що багато паломників з нетерпінням чекають можливості відвідати Умань пізніше в цьому році, і ми з нетерпінням чекаємо на них", - розповів глава держави.

По-друге, на думку Зеленського, двом країнам потрібно підсилити військове, розвідувальне та оборонне співробітництво. "Ізраїльські технології та ноу-хау можуть зіграти важливу роль у захисті українських громадян", - зазначив він.

"По-третє, Ізраїль і Україна є лідерами в області інновацій та високих технологій. Ми повинні збільшити обмін і співробітництво між компаніями та дослідницькими центрами наших країн", - додав президент.

За словами глави держави, сьогодні обидві країни зіткнулися з загальним викликом: як процвітати та розвиватися в умовах воєнного конфлікту.

"Ми знаємо, як важко крокувати до миру та наскільки він важливий для процвітання", - зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Ізраїль грає важливу роль, підтримуючи Україну при вирішенні військового конфлікту на сході.