Ухвалено проєкт закону про розвідку

16:29 17 вересень Київ, Україна

Новий законопроєкт про розвідку, який прийняла Верховна Рада, позбавляє СБУ статусу розвідувального органу.

За відповідний законопроєкт №2412-д проголосували 258 нардепів.

Однією з головних змін доопрацьованого законопроєкту стало те, що СБУ викреслили з переліку розвідувальних органів.



Водночас Службу безпеки визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Це означає, що оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.





У законі прописано, що в Україні розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Служба зовнішньої розвідки України може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувальної спільноти, зокрема СБУ.



Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент країни.



У документі також зазначається, що розвідувальні органи для виконання завдань і своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи, спеціально створювати й використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб.



Використання коштів прикриття або структур прикриття для інших цілей забороняється.