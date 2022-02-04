Ухвалено проєкт закону про розвідку

Новий законопроєкт про розвідку, який прийняла Верховна Рада, позбавляє СБУ статусу розвідувального органу.
За відповідний законопроєкт №2412-д проголосували 258 нардепів.
Однією з головних змін доопрацьованого законопроєкту стало те, що СБУ викреслили з переліку розвідувальних органів.
Водночас Службу безпеки визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Це означає, що оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.
Водночас Службу безпеки визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Це означає, що оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.
У законі прописано, що в Україні розвідувальними органами є:
- Служба зовнішньої розвідки України;
- розвідувальний орган Міністерства оборони України;
- розвідувальний орган Державної прикордонної служби.
Служба зовнішньої розвідки України може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувальної спільноти, зокрема СБУ.
Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент країни.
У документі також зазначається, що розвідувальні органи для виконання завдань і своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи, спеціально створювати й використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб.
Використання коштів прикриття або структур прикриття для інших цілей забороняється.
Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент країни.
У документі також зазначається, що розвідувальні органи для виконання завдань і своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи, спеціально створювати й використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб.
Використання коштів прикриття або структур прикриття для інших цілей забороняється.
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