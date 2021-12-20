Прикриваючись миротворчою метою, РФ вводить війська в ОРДЛО

09:29 12 грудень Київ, Україна

Виставляючи себе таким собі миротворцем, Кремль плутається, як завжди, у своїх висловлюваннях. То Росія не втручається у війну на Донбасі, оскільки це внутрішній конфлікт України, то раптом починає загрожувати Україні "відповіддю" на "провокації" на Донбасі.

Так, днями начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов прямо заявив, що використання "Джавелінів" та безпілотників на сході України веде "до різких і небезпечних кроків", які припинятимуться. Ким? Та знову ж таки мирно зосередженими біля кордонів України Збройними силами Росії.

А тут, як на гріх, на території ОРДЛО силами ОБСЄ було виявлено 235 одиниць військової техніки. При цьому явно російська техніка перебувала на російській території і грубо порушувала лінію відведення та місця зберігання озброєння. І налічувала у своєму складі ця «шахтарська» техніка, за даними СММ ОБСЄ, РССЗО БМ-21 Град, САУ 2С1, гаубиці, міномети, протитанкові гармати МТ-12 Рапіра, танки Т-64 та Т-72, ЗРК 9К35 Стріла-1. А у самому місті Луганськ зафіксовано просування чотирьох БТР.

Всі ці пересування говорять лише про активну підготовку Росії на чужій території до подальшої ескалації військової напруги.

Об'єднані сили ЗСУ, як і раніше, продовжують виконувати свою роль із захисту кордонів країни та контролювати небезпечну ситуацію.