Прикарпаття: звільнені чиновники з подвійним громадянством

15:48 19 квітень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох посадовців на подвійному громадянстві, які були допущені до інформації з обмеженим доступом.

Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє пресслужба СБУ.



Зокрема, виявлено паспорт громадянина однієї з європейських країн у заступника директора департаменту ОДА. Іноземне громадянство мав і чиновник Головного управління Держгеокадастра в Івано-Франківській області.



З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов'язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.



Цих чиновників звільнили. Верховний Суд України підтвердив законність їхнього звільнення з держслужби.



В СБУ нагадали, що відповідно до закону України Про державну службу, в разі встановлення факту наявності у держслужбовця іноземного громадянства, він підлягає звільненню в триденний термін.