Прихід проросійських політиків до влади у Вірменії. Як РФ тисне на Пашиняна

Співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко висловився щодо раптової угоди Путіна, Пашиняна і Алієва про так звану "капітуляцію Вірменії". Політолог упевнений, що основне завдання РФ - домогтися від Пашиняна підпису під угодою, однак, навіть у разі його відсутності, положення Вірменії не зміниться.
"Все, що потрібно тепер всім від Пашиняна - поставити підпис під угодою з Путіним і Алієвим. Далі більше він нікому не буде потрібен. Якщо він не поставить, то Вірменію це від поразки не врятує. А Пашинян вже виглядає як зрадник, і його можуть просто завалити. Тим більше, що Росія контролює силовиків і проросійські партії Вірменії. Пашиняну по суті треба просити гарантії безпеки від Росії. І в цьому велика іронія, з огляду на прозахідні устремління Ніколи. Поставивши підпис, Пашинян дасть можливість Путіну і Алієву вимагати виконання зобов'язань. Як альтернатива Пашинян і уряд можуть випаруватися кудись, залишивши країну без керівництва. Прихід проросійських політиків до влади у Вірменії був би зім'ятий необхідністю підписати капітуляцію, оскільки без підтримки Росії і в умовах розвалу керівництва країною, Вірменії проблематично продовжувати боротьбу за Карабах, яка і так вже програна. Тому, я думаю, що росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича, яку той не зумів до кінця зіграти. І дати Росії довести до кінця свою партію.
Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році. Ця лагідна і чесна людина була змушена поставити підпис під Мюнхенською змовою. На жаль, у світовій історії для того, щоб бути успішним правителем, мало бути хорошою людиною. Найчастіше, це скоріше проблема, ніж перевага. Ось так і з Пашиняном вийшло", - заявив Романенко.
"Все, що потрібно тепер всім від Пашиняна - поставити підпис під угодою з Путіним і Алієвим. Далі більше він нікому не буде потрібен. Якщо він не поставить, то Вірменію це від поразки не врятує. А Пашинян вже виглядає як зрадник, і його можуть просто завалити. Тим більше, що Росія контролює силовиків і проросійські партії Вірменії. Пашиняну по суті треба просити гарантії безпеки від Росії. І в цьому велика іронія, з огляду на прозахідні устремління Ніколи. Поставивши підпис, Пашинян дасть можливість Путіну і Алієву вимагати виконання зобов'язань. Як альтернатива Пашинян і уряд можуть випаруватися кудись, залишивши країну без керівництва. Прихід проросійських політиків до влади у Вірменії був би зім'ятий необхідністю підписати капітуляцію, оскільки без підтримки Росії і в умовах розвалу керівництва країною, Вірменії проблематично продовжувати боротьбу за Карабах, яка і так вже програна. Тому, я думаю, що росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича, яку той не зумів до кінця зіграти. І дати Росії довести до кінця свою партію.
Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році. Ця лагідна і чесна людина була змушена поставити підпис під Мюнхенською змовою. На жаль, у світовій історії для того, щоб бути успішним правителем, мало бути хорошою людиною. Найчастіше, це скоріше проблема, ніж перевага. Ось так і з Пашиняном вийшло", - заявив Романенко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі