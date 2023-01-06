Пригожин хоче захопити Бахмут через місцеві шахти - США

12:52 06 січня Київ, Україна

"Одержимість" росії та засновника ПВК "Вагнера" євгенія пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами, вважають у Білому домі.

Про це заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє Reuters.

"У Бахмуті знаходиться найбільше соляне родовище Європи (Артемівське) площею 179 кв. км, а також велике гіпсове родовище", - йдеться у повідомленні.

За даними Вашингтона, із майже 50 тисяч бійців ПВК, які беруть участь у війні, понад 4 тисячі вбито і близько 10 тисяч поранено. Понад тисячу найманців загинули лише в боях за Бахмут з кінця листопада до початку грудня минулого року, повідомив представник Білого дому.

Зазначимо, що ПВК "Вагнера" вже діяли подібним чином у ЦАР, Малі, Судані та інших країнах, де насамперед прагнули отримати під контроль видобувні підприємства у регіонах.