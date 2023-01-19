Пригожин дедалі агресивніше критикує російський уряд — ISW

Засновник і спонсор приватної військової компанії "Вагнер" євгеній пригожин вдається до все більш агресивної критики міноборони росії та адміністрації президента, виступаючи проти заборони на носіння борід для російських військових та використання смартфонів та планшетів.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що пригожин виступив на захист російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою, зазначивши, що бороди є звичайним явищем для багатьох мусульманських та православних бійців, і стверджував, що використання солдатами смартфонів та планшетів необхідне для сучасної війни.
Інститут наголошує, що заява пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до мо рф та просування пригожина як обличчя російської "спеціальної військової операції" в Україні. При цьому коментарі пригожина відображають "ковбойський підхід" до війни, який не підходить для створення та підтримки ефективної великомасштабної та дисциплінованої сучасної армії, вважають аналітики.
Крім того, пригожин прямо атакував адміністрацію президента росії володимира путіна, натякнувши, що деякі чиновники, які там працюють, є зрадниками, які хочуть, щоб росія програла війну в Україні. Інститут вивчення війни назвав це "однією з найсміливіших атак пригожину на кремль сьогодні".
Зокрема, 10 січня ігор гіркін натякнув, що підтримає усунення президента росії володимира путіна з посади, нагадує ISW. При цьому путін вирішив поки що не карати його за подібні висловлювання.
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