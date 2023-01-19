Пригожин дедалі агресивніше критикує російський уряд — ISW

09:34 19 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Інститут вивчення війни Засновник і спонсор приватної військової компанії "Вагнер" євгеній пригожин вдається до все більш агресивної критики міноборони росії та адміністрації президента, виступаючи проти заборони на носіння борід для російських військових та використання смартфонів та планшетів.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

"Фінансист групи "Вагнер" євгеній пригожин стає дедалі нахабнішим у своїх словесних нападках на міноборони росії. Пригожин розкритикував нові правила міноборони для російських військовослужбовців в Україні, які обмежують використання деяких особистих електронних пристроїв у зонах бойових дій та встановлюють суворіші вимоги до стандартів", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що пригожин виступив на захист російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою, зазначивши, що бороди є звичайним явищем для багатьох мусульманських та православних бійців, і стверджував, що використання солдатами смартфонів та планшетів необхідне для сучасної війни.

"Пригожин заявив, що "війна - час активних і сміливих, а не чисто поголених, які здали телефони на склад". Далі пригожин розкритикував окремих чиновників міноборони росії, які повинні "розвиватися разом з розвитком сучасної війни, вчитися ефективно вбивати ворога і захоплювати території", а не "зачісувати всіх під свої безглузді правила, принципи і примхи"", - пише ISW.

Інститут наголошує, що заява пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до мо рф та просування пригожина як обличчя російської "спеціальної військової операції" в Україні. При цьому коментарі пригожина відображають "ковбойський підхід" до війни, який не підходить для створення та підтримки ефективної великомасштабної та дисциплінованої сучасної армії, вважають аналітики.



Крім того, пригожин прямо атакував адміністрацію президента росії володимира путіна, натякнувши, що деякі чиновники, які там працюють, є зрадниками, які хочуть, щоб росія програла війну в Україні. Інститут вивчення війни назвав це "однією з найсміливіших атак пригожину на кремль сьогодні".

"Пригожин та інші видні російські націоналісти, такі як ігор гіркін, колишній командир російських бойовиків і відомий критичний голос в інформаційному просторі російських блогерів, відкривають новий сектор у російському інформаційному просторі, де деякі особи можуть критикувати путіна та вищі ешелони влади росії без видимої відплати", - зазначається в публікації.

Зокрема, 10 січня ігор гіркін натякнув, що підтримає усунення президента росії володимира путіна з посади, нагадує ISW. При цьому путін вирішив поки що не карати його за подібні висловлювання.