Пригожин збирає «еліту» вагнера у в'язницях. Відео

07:32 15 вересня Київ, Україна

У мережі з'явилося відео з виступом «кухаря путіна» Євгена Пригожина перед ув'язненими однієї з колоній, яким пропонується вирушити воювати в Україну замість того, щоб відбувати заслужене покарання.

Відео знято в ВК-6 Йошкар-Оли.

На опублікованих кадрах він стоїть перед строєм ув'язнених та розповідає їм про умови служби

«Мені потрібні лише штурмовики. <…> Ті, хто рухаються вперед, ті, хто самі хорти, вони виживають краще. Ті, хто дають задню, не розуміють, що їм робити, потрапляють у дупу», — каже «кухар путіна».

За словами Пригожина, мінімальний вік для відправки на війну в Україну — 22 роки. Однак, якщо претендент молодший, то проблему можна вирішити запискою від родичів про те, що вони не проти його служби. «Умовно» максимальний вік – 50 років.

Пригожин говорить про те, що всі охочі мають пройти співбесіду та виконати кілька тестів. Також, за його словами, особлива увага приділятиметься тим, хто відбуває термін за наркотичними та сексуальними статтями — перших перевірятимуть на поліграфі. Через пів року служби, стверджує Пригожин, на в'язнів чекає помилування та відправка додому.



Головний «гріх», за словами Пригожина, це дезертирство.

«Ніхто не дає задню, ніхто не відступає, ніхто не здається в полон. Коли ви навчатиметеся при здачі в полон, вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати з собою. <…> Тим, хто приїжджає і в перший день каже: „Кудись я не туди потрапив“, ми робимо позначку „дезертир“, і після цього слідує розстріл», - заявив Пригожин.

Ще один «гріх» - мародерство. Під мародерством Пригожин має на увазі, зокрема, сексуальні контакти з «місцевими жінками, флорою, фауною, чоловіками, будь-ким».



Примітно, що Пригожин також прямим текстом свідчить, що належить ПВК Вагнера. Так, він повідомляє, що «в нього в ПВК» є бойові літаки, РСЗВ та танки. Також він згадує, що після служби в Україні є опція залишитися у ПВК Вагнера. Загиблих обіцяють ховати у їхніх рідних містах на алеях героїв чи біля каплиці ПВК у Гарячому Ключі.

Розповів Пригожин і про перших завербованих ув'язнених.

«Перші в'язні, які воювали зі мною, — це було 1 червня штурм Вуглегірської ТЕЦ. 40 людей із Пітера, суворий режим, рецидив, зайшли в окопи супротивника, вирізали його ножами, троє загиблих, семеро поранених. Серед загиблих одному було 52 роки, з них відсиджено тридцятку, загинув геройські», - розповів «кухар путіна»

У зв'язку з цим є два питання:

1. Як там із кадрами у "другої армії світу"?

2. Що щодо заборони на діяльність ПВК у межах статті 359 КК рф?