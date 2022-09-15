Пригожин збирає «еліту» вагнера у в'язницях. Відео

У мережі з'явилося відео з виступом «кухаря путіна» Євгена Пригожина перед ув'язненими однієї з колоній, яким пропонується вирушити воювати в Україну замість того, щоб відбувати заслужене покарання.
Відео знято в ВК-6 Йошкар-Оли.
На опублікованих кадрах він стоїть перед строєм ув'язнених та розповідає їм про умови служби
За словами Пригожина, мінімальний вік для відправки на війну в Україну — 22 роки. Однак, якщо претендент молодший, то проблему можна вирішити запискою від родичів про те, що вони не проти його служби. «Умовно» максимальний вік – 50 років.
Пригожин говорить про те, що всі охочі мають пройти співбесіду та виконати кілька тестів. Також, за його словами, особлива увага приділятиметься тим, хто відбуває термін за наркотичними та сексуальними статтями — перших перевірятимуть на поліграфі. Через пів року служби, стверджує Пригожин, на в'язнів чекає помилування та відправка додому.
Головний «гріх», за словами Пригожина, це дезертирство.
Головний «гріх», за словами Пригожина, це дезертирство.
Ще один «гріх» - мародерство. Під мародерством Пригожин має на увазі, зокрема, сексуальні контакти з «місцевими жінками, флорою, фауною, чоловіками, будь-ким».
Примітно, що Пригожин також прямим текстом свідчить, що належить ПВК Вагнера. Так, він повідомляє, що «в нього в ПВК» є бойові літаки, РСЗВ та танки. Також він згадує, що після служби в Україні є опція залишитися у ПВК Вагнера. Загиблих обіцяють ховати у їхніх рідних містах на алеях героїв чи біля каплиці ПВК у Гарячому Ключі.
Розповів Пригожин і про перших завербованих ув'язнених.
У зв'язку з цим є два питання:
1. Як там із кадрами у "другої армії світу"?
2. Що щодо заборони на діяльність ПВК у межах статті 359 КК рф?
1. Як там із кадрами у "другої армії світу"?
2. Що щодо заборони на діяльність ПВК у межах статті 359 КК рф?
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі