Пригожин розповів, заради чого росіяни гинуть під Бахмутом

09:15 08 січня Київ, Україна

Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин пояснив, чому його бійці вже котрий місяць намагаються захопити місто Бахмут Донецької області. Як повідомляє прес-служба ватажка "вагнерівців", Пригожин заявив, що Бахмут - це "центральна точка Східного фронту та серйозний логістичний центр".

"Фішка Бахмута в його унікальних історичних та географічних оборонних можливостях, до яких належить, перш за все, поділ міста на кілька частин водними перешкодами. Другою особливістю є те, що передмістя Бахмута - це комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони.. Третє – це унікальний ландшафт: яри та висоти, які є природними тунелями”, – йдеться у повідомленні.

При цьому "вишнею на торті" прихильник путіна назвав систему Соледарських та Бахмутських шахт, які фактично є "мережею підземних міст". Він зазначив, що в цій мережі на глибині 80-100 метрів можуть розташовуватися не тільки люди, а й переміщатися танки та БМП. Крім того, за його даними, там зберігаються запаси зброї часів Першої світової війни.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Білому домі заявили, що "одержимість Бахмутом зумовлена грошовими мотивами". Пригожин хоче одержати найбільше соляне родовище Європи.