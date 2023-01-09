Пригожин намагається легалізувати групу "Вагнера" ​​в росії - ISW

14:21 09 січня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).



За словами аналітиків, неназваний чиновник Білого дому заявив, що США вважають, що пригожин прагне добувати сіль та гіпс із шахт у Бахмуті з метою отримання грошової вигоди.



В ISW нагадали, що 7 січня пригожин намагався виправдати важливість шахт навколо Бахмута і Соледара, які російські війська намагалися захопити в українських захисників, заявивши, що ці шахти мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст".



Пригожин додав, що ці шахти можуть розміщувати особовий склад та військову техніку на глибині від 80 до 100 метрів і стверджував, що ці шахти мають зброю часів Першої світової війни. Засновник приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин , можливо, намагається фінансово використовувати українські природні ресурси навколо Бахмута і використовує війну в Україні, щоб пов'язати свої військові сили з російськими регіональними чиновниками.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).За словами аналітиків, неназваний чиновник Білого дому заявив, що США вважають, що пригожин прагне добувати сіль та гіпс із шахт у Бахмуті з метою отримання грошової вигоди.В ISW нагадали, що 7 січня пригожин намагався виправдати важливість шахт навколо Бахмута і Соледара, які російські війська намагалися захопити в українських захисників, заявивши, що ці шахти мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст".Пригожин додав, що ці шахти можуть розміщувати особовий склад та військову техніку на глибині від 80 до 100 метрів і стверджував, що ці шахти мають зброю часів Першої світової війни.

"Заяви пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільні темпи просування вагнерівців навколо Бахмута, але також можуть бути спробою частково пояснити багатомісячну і дорогу рішучість встановити контроль над територією", - зазначили в Інституті.

За словами аналітиків, колишній російський офіцер і мілблогер розкритикував пригожина та російське командування, заявивши, що навіть якщо російські сили та "Вагнер" захоплять Соледар, пригожин і російські військові програють у стратегічному плані через те, що кинуть свої найкращі сили в виснажливу битву.

"Пригожин також продовжує публічно об'єднуватися з обраними російськими губернаторами, намагаючись збільшити свій вплив і просувати свої особисті інтереси у росії на відміну від чистої перемоги у війні", - зазначили в ISW.

За словами аналітиків, губернатор Курської області Роман Старовойт 8 січня відвідав полігон "Вагнер" для "народного ополчення" Курської області і, як повідомляється, під час свого візиту тренувався разом із пригожиним та "справжніми чоловіками".