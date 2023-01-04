Пригожин перекладає відповідальність за невдачі під Бахмутом на російське міноборони - ISW

09:53 04 січня Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається перекласти невдачі російських збройних формувань під час спроб взяття Бахмута Донецької області на міністерство оборони росії.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Фінансист "Групи Вагнера" Євген Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу в Бахмуті, частково підтримавши оцінку ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики, російське державне ЗМІ "РІА Новини" розширило інтерв'ю з Пригожиним від 31 грудня, в якому той заявив, що сили "групи Вагнера" у Бахмуті не можуть прорвати українську оборону міста. Зокрема, Пригожин заявив, що наступальні операції "вагнерівців" у Бахмуті виснажують сили, оскільки кожен будинок у Бахмуті - це "фортеця", що в українців оборонні рубежі кожні 10 метрів, і що російські війська мають очищати будинок за будинком.

"Це - суттєвий перегин для Пригожина, і він уперше представив сили "Вагнера" в Бахмуті як такі, що не приносять фактично ніяких успіхів". Пригожин раніше заявляв у жовтні 2022 року, що присутні в районі Бахмута сили Вагнера просуваються на 100-200 метрів на день", - зазначили в ISW.

На думку аналітиків, Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб звинуватити у невдачі "групи Вагнера" у спробах захопити Бахмут російське міністерство оборони чи російську промислову базу. При цьому раніше солдати "групи Вагнера" у відеозверненні, яке ISW вважає зрежисованим, повідомили Пригожину, що їм не вдалося прорвати позиції українських військ у Бахмуті через брак бронетехніки, боєприпасів та 100-міліметрових снарядів.